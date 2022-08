Weer veilig de N279 bij Heusden oversteken door aanleg van nieuwe rotonde

De verkeersveiligheid moet er omhoog gaan na de aanleg van een nieuwe rotonde. Het is een drukbereden route. Deze doorgaande weg was ruim een half jaar dicht vanwege een forse opknapbeurt. Meest in het oog springend is de nieuwe rotonde. Daarnaast is het oude cementdek vervangen voor stiller asfalt. Onder de weg liggen bovendien twee faunapassages, waardoor onder meer marters en dassen de weg bij natuurgebied De Groote Peel veilig kunnen kruisen.