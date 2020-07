Weer vertier in eigen dorp voor Somerense jeugd

SOMEREN - Activiteiten voor de jeugd, horecazaken met grotere terrassen en een test voor de gemeente met het afsluiten van de straten rondom het Wilhelminaplein. Someren staat vanaf eind deze maand drie weekenden in het teken van Zummerse Zomerpret.

Meer leven was er nodig op het doorgaans saaie en kille Wilhelminaplein in Someren. Enkele horeca-ondernemers, de gemeente en Swinkels Events nemen dat ter harte en komen nu met allerlei nieuwe activiteiten. Van 31 juli tot en met 2 augustus is er zomercarnaval, het weekend erop Sport & Spel en Zummerse Zomerpret sluit in het weekend van 17 tot en met 19 augustus af met Bourgondisch Someren. Alle activiteiten zijn met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Wat er concreet gaat gebeuren, houdt de organisatie nog even voor zich. Er zijn in elk geval diverse attracties aanwezig waarvan de opbrengst geheel gedoneerd wordt aan de Glazen Kooi. Dat is een jaarlijkse actie voor het goede doel. Vorig jaar werd voor het eerst geld ingezameld voor lokale initiatieven.

Vertier op anderhalve meter

Hoofddoel van Zummerse Zomerpret is echter dat er weer volop vertier is in het eigen dorp voor de Somerense jeugd. Volgens horecaondernemer Guus Knoops van Bij Guus wordt nu onderzocht wat de opties zijn voor activiteiten met onderlinge afstanden van anderhalve meter.

Wegen rond plein tijdelijk dicht

Een van de plannen is om de straten rondom het Wilhelminaplein volledig af te sluiten gedurende het evenement. Tevens komen er grotere terrassen. Knoops: ,,Dat wordt meteen een test voor de gemeente vanwege het nieuwe centrumplan. Zo kunnen we meteen zien waar we op zaterdagen en zondagen dan tegenaan lopen.”

Someren werkt al maanden aan een nieuwe visie voor het dorpshart. Daarvoor zijn al diverse dorpsconferenties gehouden en vorige week werden de eerste tekeningen gepresenteerd. Het Wilhelminaplein zal flink op de schop gaan.