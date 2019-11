Weerstand in Deurne tegen verbreding N270

Zorg over halvering aantal leerlingen in Someren-Eind

27 november SOMEREN-EIND - Burgemeester en wethouders van Someren kwamen dinsdagavond naar De Einder om te praten over de leefbaarheid in het dorp. De rode draad tijdens de presentatie van de wethouders was de bezorgdheid in 't Eind over de terugloop van de leerlingen bij De Vonder.