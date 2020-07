Weerstand tegen grotere varkensstal Gemert: tientallen bezwaren en buurtbewoners starten petitie

Aan de Rooije Hoefsedijk hebben Joep en Janny Jans een bestaand varkensbedrijf overgenomen, dat ze fors willen uitbeiden. Ze hadden eerst een bedrijf aan de Wolfsbosscheweg, even verderop, maar moesten daar weg omdat bedrijventerrein Wolfsveld/Smartpark aan het groeien is. Op de plek aan de Rooije Hoefsedijk waar het gezin inmiddels ook is gaan wonen, mogen nu nog 1.660 gespeende biggen en 2.381 vleesvarkens worden gehouden.