Weg is weg: Deurne schrapt Krekelweg, Teggenweg en Wortelweg

Een weg waar niemand aan woont, een laan die nooit bebouwing kreeg: Deurne zet het mes in haar collectie met 'loze’ straten. In totaal veertien straatnamen worden op korte termijn uitgegumd uit de registratie van adressen. Deurne doet dit overigens niet zo maar voor de gein: de Vereniging Nederlandse Gemeente wil de verschillende registraties koppelen en in één bestand onderbrengen. Het doel is de vindbaarheid van adressen te vergroten en de vergaarbak van straatnamen en gebouwen een keer op te schonen.



In Deurne betekent dat onder de streep dat de navigatie geen weg meer weet met de Klotterkuilenweg, Braak, Diepstraat, Putterweg, Meesweg, Teggenweg, Sperwerdreef, Wortelweg en Binderen in Deurne. In Liessel sneuvelt de Krekelweg. Over al deze wegen ligt vaak al een dikke laag zand; ze zijn omgeploegd en onderdeel geworden van een akker of veranderd in een paadje. De Wortelweg en Binderen zijn hernoemd. Daarnaast zijn het Halster en Bij Oostappen in Vlierden overgedragen aan de gemeente Helmond door een grenscorrectie.