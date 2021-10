Weg met de hokjes, het nieuwe Zorg en Welzijn-paviljoen van vmbo Doregraaf is fris en transparant

GEMERT - Van buiten is er niets veranderd, maar binnen is het Zorg en Welzijn-paviljoen van het Commanderij College, locatie Doregraaf, weer helemaal bij de tijd. Dinsdag werd het geopend.

Het was een lappendeken geworden, het twintig jaar oude Zorg en Welzijn-paviljoen van de vmbo-school in Gemert. Met dunne wanden werden er nieuwe hokken bijgebouwd als de onderwijskundige visie of behoeften veranderden, wat ze continu doen. Als er op enkele plekken tegelijk instructie werd gegeven, leverde het een kakofonie van geluid op.

„We zijn helemaal opnieuw begonnen het gebouw in te delen”, zegt directeur Carin Simons van locatie Doregraaf. Die sluit nu aan bij wat er nodig is. „Jaren terug was de schoonheidssalon een verplicht onderdeel voor alle leerlingen”, geeft Petra Baltissen, sectieleider vakgroep Zorg en Welzijn, een voorbeeld. „Nu is het een keuzedeel en kon het dus kleiner.”

Fruithapje klaarmaken

Het bouwproject, dat ruim 220.000 euro heeft gekost, is mede gefinancierd door subsidies van de rijksoverheid en gemeente Gemert-Bakel. „Het gebouw is duurzaam en energieneutraal”, zegt Simons trots. Zo'n 360 leerlingen maken er gebruik van, met maximaal 80 tegelijkertijd.

De schoonheidssalon is samen met de kapsalon ondergebracht in de hoek uiterlijke verzorging. Het is een van de open praktijkruimten. Een andere is de kinderhoek, waar de scholieren leren hoe ze een baby wassen of aankleden of - in het aanpalende keukentje - een fruithapje klaarmaken.

Even verderop is een stukje ziekenhuis nagebootst, waar alvast de beginselen van de thuiszorg of doktersassistent kunnen worden geoefend. Er is een washok, een balie om afspraken te leren maken en een grote keuken plus ‘restaurant’, waar leerlingen de tafel leren dekken of eten opdienen. Senioren worden daar soms getrakteerd op een verwendag.

Quote Het is voor sommige leerlingen even wennen. ‘Ik heb van jou toch geen les’, zeggen ze dan Petra Baltissen, Sectieleider vakgroep Zorg en Welzijn

In het midden van het paviljoen is het centrale studieplein. Daar kunnen de scholieren zelfstandig werken. Aan de zijkant liggen instructieruimtes, geluidsdicht geïsoleerd maar transparant door de glazen wanden. De harde kleuren van voorheen hebben plaatsgemaakt voor frisse tinten.

Meer bewegingsvrijheid

Fleur de Graaf (15) en Hanan Shahoud Alhallak (16) uit Gemert zijn champignonragout en friszoete rauwkostsalade aan het maken. Ze vinden het nieuwe paviljoen een flinke verbetering. „Eerst zaten we achter tafels. Nu is er meer bewegingsvrijheid en zijn er geen vaste computers meer. Het is overzichtelijker.”

„Leerlingen hebben meer de eigen regie, de docent is meer een coach”, zegt Baltissen. „Het is voor sommige leerlingen even wennen. ‘Ik heb van jou toch geen les’, zeggen ze als ze door een andere docent worden aangesproken. Maar we doen het hier met zijn allen.”

Volledig scherm Het centrale middenplein in het nieuwe Zorg en Welzijn-paviljoen van het Commanderij College, locatie Doregraaf. © Sem Wijnhoven/DCI Media