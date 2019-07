Weg naar veilige N270 in Deurne is er een vol vertraging

En wéér loopt de verbouwing van N270 in Deurne vertraging op. Het gaat op zijn minst een half jaar langer duren dan de laatste voorspellingen, laat de provincie weten. Dat betekent dat de weg waarschijnlijk in oktober 2022 rijklaar is. En dat terwijl er eigenlijk haast geboden is: de herinrichting werd juist naar voren gehaald vanwege de vele ongevallen die er op de weg te betreuren zijn. Het leverde de weg een plek op in de toptien van de gevaarlijkste van Brabant.

De Langstraat, zoals het gedeelte van de N270 tussen Deurne-Walsberg en de Limburgse grens heet, had om die reden eigenlijk halverwege 2019 al klaar voor gebruik had moeten zijn. Die knoop werd in 2016 doorgehakt, nadat de herinrichting al sinds 2000 op de agenda van de provincie stond. Inmiddels blijven de hobbels op de weg zich opstapelen. Dit heeft alles te maken met een hele serie aan procedures die moeten worden doorlopen en die niemand kan versnellen. Om te beginnen zijn er achttien beroepen van omwonenden ingediend bij de hoogste bestuursrechter van Nederland, de Raad van State. Ze zijn ook vóór een veiligere N270, maar vrezen dat de plannen zoals ze er nu liggen het probleem verschuiven van de hoofdweg naar de parallelwegen.

Het traject wordt volgens de overheid veiliger door parallelwegen aan te leggen die bestemmingsverkeer op moeten vangen. Met andere woorden: daar komen straks landbouwvoertuigen, vrachtwagens, auto’s en fietsers over te rijden. Het plan schoot bij veel bewoners in het verkeerde keelgat; 150 van hen maakten bezwaar tegen de eerste ontwerpen. In hun ogen zouden de parallelwegen onder andere veel te smal worden en dus levensgevaarlijk. Uiteindelijk paste de provincie de plannen op dat punt aan en wijzigde de breedte van 4,5 naar 5,5 meter. Met de andere bezwaren werd niets gedaan, lieten bewoners weten. Zij hadden bijvoorbeeld graag gezien dat er in plaats van bij de Nachtegaallaan juist een stoplicht komt bij de Zandschelweg. Agrarisch verkeer hoeft dan veel minder vaak gebruik te maken van een van de twee parallelwegen.



Inmiddels liggen er achttien bezwaren bij de Raad van State in afwachting van een oordeel. Op dit moment zijn de gemeente (eigenaar van de toekomstige parallelwegen) en provincie (eigenaar van de N270) samen bezig met opstellen van hun verweer op de bezwaren. Wanneer de zaken behandeld kunnen worden, is een heel groot vraagteken. Volgens alle betrokken partijen is het gigantisch druk bij de Raad.

Daarnaast is de provincie bezig met de aankoop van gronden, een operatie die ook niet van de ene op de andere dag kan worden afgevinkt. Ze hebben onder andere stukken voortuin nodig van mensen die aan de Langstraat wonen voor de aanleg van de parallelwegen. Deze aankopen zijn nog lang niet afgerond, aldus een woordvoerder van de provincie. ,,Mocht het er straks in sommige gevallen op uit draaien dat er grond onteigend moet worden, dan zal het mogelijk nog wat langer kunnen duren.”

De gemeente Deurne is ondertussen bezig met de maatregelen voor het tegengaan van geluidshinder. Het wachten is op de toekenning van een subsidie van het Rijk voor stil asfalt. Ook is er nog geen groen licht over het bedrag dat de gemeente krijgt voor een bouwkundig onderzoek naar de noodzaak van gevelisolatie bij een aantal van de woningen.