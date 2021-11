Weg tussen Milheeze en De Rips wordt gerenoveerd

GEMERT-BAKEL - Hij is al een tijdje hoognodig toe aan een flinke opknapbeurt, de weg tussen Milheeze en De Rips. Volgend jaar is het dan zo ver. Dan ondergaat die weg, bestaande uit de Kruisberglaan en de Stippelberg, een ingrijpende renovatie.

Het asfalt op deze doorgaande weg tussen de beide kerkdorpen van de gemeente Gemert-Bakel is behoorlijk versleten en daarom dringend toe aan vervanging. Het college van B en W heeft nu afgesproken dat die omvangrijke klus in het voorjaar van 2022 moet plaatsvinden.

Hoe duur de renovatie van deze weg zal uitvallen is nu nog niet zeggen, aldus wethouder Willeke van Zeeland (CDA) van Ruimtelijke Ordening. ,,,We hebben nu besloten dat we deze klus openbaar gaan aanbesteden. Daaruit moet dan blijken hoeveel geld er mee gemoeid zal zijn.”

Wortelgroei

Behalve dat de weg zelf opgeknapt wordt, komt ook het fietspad langs de Kruisberglaan en de Stippelberg aan de beurt. ,,Dat is nu door wortelgroei van de bomen pal langs het fietspad op een aantal plekken in niet al te beste staat”, weet de wethouder. ,,Dat gaan we ook aanpakken. Dat moet echt veiliger worden.”

Daarvoor is het wel noodzakelijk dat er een aantal bomen wordt gekapt, kondigt Van Zeeland nu al aan. Ze is er zich van bewust dat dat een gevoelig onderwerp is. ,,Maar het kan echt niet anders, willen we de veiligheid van de fietsers kunnen waarborgen. Natuurlijk is het wel zo dat we gelukkig ook een flink aantal nieuwe bomen zullen gaan planten.”

Vondellaan

Voor komend jaar staat er in de gemeente Gemert-Bakel nog een grotere renovatie van een doorgaande weg op de planning, die van de Vondellaan in Gemert-dorp zelf. In het kader van het groot onderhoudsplan voor wegen was dit jaar - eveneens in de kern van Gemert - de St. Annastraat aan de beurt, een klus die 1,6 miljoen euro heeft gekost.