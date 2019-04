‘Weg uit de Peel’ op herhaling, nu in Helenaveen

HELENAVEEN - Bijna iedereen is er weer bij, als locatie is dit keer gekozen voor een plek in Helenaveen. De openluchtvoorstelling ‘Weg uit de Peel’ gaat op herhaling. Wegens het grote succes van vorig jaar wordt het stuk in juni nog zes keer opgevoerd. De helft van de ruim 2300 kaarten is al verkocht.

Ospel, Deurne, Vredepeel en De Mortel werden al aangedaan, met in totaal negentien voorstellingen. Nu dus Helenaveen: op het terrein bij Hoeve Willem III - de ijssalon - aan de Soemeersingel. ,,We hadden deze locatie vorig jaar al in gedachten”, verklapt theatermaker Casper Vriens. ,,Het is lastig om een plek te vinden die geen problemen geeft met natuurwaarden en hinderwetvergunningen. Van deze dachten we toen ‘dat gaat het niet worden'. Bleek echter wel te kunnen.”

Stiltegebied

Niet dat het gemakkelijk was. ,,Het is een stiltegebied. Maar uiteindelijk hebben we de vergunning van de gemeente gekregen.” Een woordvoerder beaamt dat: ,,Onderdeel van de vergunning is de toets aan flora en fauna. Daar is uitgekomen dat de storing van het gebied nihil is. Dat weiland is sowieso al volop in gebruik. En het is niet middenin een natuurgebied.”

De grond is privé-eigendom van Hoeve Willem III, zegt Casper Vriens. ,,Dit is één van de mooiste plekken tot nu toe. Fijn dat we gebruik kunnen maken van de horecavoorzieningen . Wij zijn theatermakers en geen horecamensen.” De Deurnenaar is de zoon van Jacques Vriens wiens gelijknamige boek aan de basis ligt van de voorstelling. Vader schreef het script en is de regisseur, Bas Leenders uit Gemert de producent.

Volledig scherm Weg uit de Peel was vorig jaar negentien keer bijna helemaal uitverkocht. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Casper: ,,We hebben na de eerste reeks al vrij snel besloten om door te gaan. Omdat het zo goed liep en we bijna altijd uitverkocht waren. We moeten het gewoon doen, werd gezegd. En alle spelers hadden er veel zin in.” Het grootste deel van de cast, bestaande uit ruim tachtig personen, is er weer bij. ,,Slechts een paar moesten vanwege andere verplichtingen afhaken. Dat zijn geen spelers die een hoofdrol hadden.”

Opknapwerk

Er is al weer gerepeteerd. ,,Dat ging makkelijk. Iedereen had de tekst goed in het hoofd zitten. Op de locatie zelf gaan we nog twee keer repeteren.” Eind mei wordt het tijdelijke openluchttheater opgebouwd. ,,We moeten kijken hoe het decor uit de opslag komt. Wellicht is er wat opknapwerk nodig.”

Het blijft bij zes op deze locatie. Casper Vriens: ,,En dan is het mooi geweest. Tijd voor nieuwe dingen.”