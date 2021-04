Weg vrij voor 80.000 extra kuikens: ook Deurne stemt in met uitbreiding veehouderij naar kwart miljoen dieren

Het zindert en knettert binnen tennisvere­ni­ging Gemert... dankzij padel

19 april GEMERT - De Gemertse Lawn Tennisvereniging (GLTV) is bezig met de aanleg van drie padelbanen. Daarvoor maken twee van de tien tennisbanen plaats. Het is de bedoeling dat ze eind volgende maand in gebruik worden genomen. Op 29 en 30 mei kunnen leden van de club gratis padellessen volgen. Daar is al veel animo voor.