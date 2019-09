Weg weer vrij na ongeval op A67 bij Someren

Gevluchte monteur uit Irak voelt zich thuis in Asten; inmiddels garagehou­der Jawdat voelt zich nu een ‘halve Nederlan­der’

19:30 ASTEN - Hij was noodgedwongen soldaat in het leger van dictator Saddam Hoessein, ontvluchtte eind jaren negentig alle bombardementen in zijn geboortestad Kirkoek en bouwde een nieuw leven op in Asten. De Irakese vluchteling Jawdat Zankana (50) runt een goedlopend autobedrijf: ‘Ik wil vooruit in het leven.’