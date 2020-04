Wegen rond Deurnsche Peel vanaf vrijdag dicht

De afsluiting moet voorkomen dat het te druk wordt in het gebied rondom de Deurnsche Peel dat vorige week nagenoeg in vlammen op ging.

Er mag alleen verkeer door deze straten rijden dat er ook echt moet zijn, zoals bewoners of bezoekers van woningen of aanliggende bedrijven. De ijsboerderij in Helenaveen, bijvoorbeeld, is open voor afhaal van ijs. De afsluiting geldt voorlopig tot en met dinsdag 5 mei. Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken.