Wegen weggestreept: einde aan Pijnbank in Vlierden

Duizenden steunbetui­gin­gen voor mishandel­de Mark Gillis: ‘Ik heb nachtmer­ries gehad’

OMMEL - Hij slaapt slecht, zijn oog is nog steeds donkerblauw en over zijn hele lijf heeft hij blauwe plekken. Toch krabbelt de zwaar mishandelde Mark Gillis langzaam op na de overval, waar hij zelf nu voor het eerst over vertelt. ,,Overdag gaat het wel, maar naarmate de zon ondergaat, word ik onrustiger.”

12 november