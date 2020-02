Wegens succes terug op het menu: Matthäus Passion in Deurne

Of het grote succes van vorig jaar te evenaren is, dat blijft tot komende Palmzondag een verrassing. De allereerste Deurnese Matthäus was zo’n beetje tot de laatste plek bezet en na afloop werd de organisatie bedolven onder bedankjes van bezoekers. ,,We hopen natuurlijk dat we weer een volle kerk hebben”, vertelt een van de kartrekkers, Lisette van Erp. ,,We gaan er gewoon weer voor. En het orkest en koor óók.”