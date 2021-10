Wegens succes verder uitgebreid: In Heusden-Oost komen er nog eens 64 woningen bij

ASTEN-HEUSDEN - De nieuwbouwwijk Heusden-Oost wordt groter en groter. Na de eerste 83 woningen kwamen er in 2019 al 35 huizen extra bij, die in recordtempo werden vergeven. Wegens dat succes volgt nu nog een uitbreiding met 64 nieuwe woningen.

Asten wil graag de druk op de woningbouwmarkt verlichten en versnelt daarom enkele bouwplannen. In Heusden is die druk er zeker, want sinds de tweede fase in Heusden-Oost is er amper meer een nieuw huis of vrije bouwkavel beschikbaar in het dorp. Daarom volgt nu in rap tempo fase drie in het oostelijk deel van Heusden.

Verstening beter onderbouwen

Een voorontwerp van het bouwplan is al besproken met de provincie, het waterschap en de Veiligheidsregio. Het waterschap vroeg onder meer om een betere onderbouwing van de toename van het aantal stenen in het gebied. De Veiligheidsregio wees de Peelgemeente op de noodzaak om een bluswatervoorziening aan te leggen. Alle gemaakte opmerkingen zijn inmiddels verwerkt in het voorontwerp dat ter inzage ligt voor inwoners.

Heusden-Oost fase drie sluit straks aan op de twee eerdere fasen via de Snepweg, Dreef en Gerst. Langs de waterbuffer die parallel aan de Rogge loopt, komt een fietspad, waardoor er volgens de gemeente een veilige verbinding voor fietsers ontstaat tussen het dorp en fase 3. Midden in het wijkje is een groen gebied gepland met ruimte voor speeltoestellen en bankjes.

Mix van huizen

Er is plek voor maximaal 64 woningen. Asten wil daar een mix van patiowoningen, tweekappers, rijtjeswoningen en vrijstaande huizen. De vrijstaande woningen en een aantal tweekappers worden als vrije kavels verkocht. De rijtjeshuizen worden sociale huurwoning (via Bergopwaarts) of starterswoningen (huur/koop). Nog niet alles ligt vast, zodat Asten altijd kan inspelen op een veranderende vraag.

Ruimte voor CPO-project

Bovendien is er in Heusden-Oost opnieuw ruimte voor een CPO-project. Particulieren houden in zo'n project als groep volledige zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen.

De bouw ervan vindt plaats in de periode 2022-2025. De lokale politiek oordeelt eind dit jaar over het plan.