Wegens succes verlengd: Cafés in Asten mogen langer open zodra corona dat weer toelaat

De sanitaire stop van prinses Margriet bij de Deurnese familie Van de Mortel

5 december DEURNE - Miriam van de Mortel had het er de dag van tevoren met vriendinnen van 4 mavo nog over: ze vonden Maurits wel een lekker ding. De volgende ochtend kwam de prins naar haar toe: niet op een wit paard maar in een donkere auto. Onderweg naar de viering van Koninginnedag in Deurne moest zijn moeder, prinses Margriet, nodig naar het toilet.