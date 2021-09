Wegens succes weer terug van weggeweest: gratis fittest voor 55-plussers in Deurne

De test was in 2017 een initiatief van bewegingsagoog en consulent seniorensport Anika Kanters. ,,We willen mensen actiever laten leven. Niet alleen sportief maar bijvoorbeeld ook sociaal en creatief. Er is een grote groep ouderen die we niet bereiken, die in een isolement leeft. Deze groep hopen we hierdoor ook in beweging te krijgen”, zei ze eerder tegen het ED.