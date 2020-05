Weggeefwinkel Gemert: meer mensen ruimen nu op, dus meer spullen

Minister Schouten: tweede keer dier-op-mensbesmet­ting coronavi­rus op nertsenbe­drij­ven in de Peel

11:58 DEN HAAG - Landbouwminister Carola Schouten meldt maandagochtend in een brief aan de Tweede Kamer dat waarschijnlijk een tweede dier-op-mensbesmetting met het coronavirus heeft plaatsgevonden op een van de nertsenbedrijven in de Peel. De minister noemt geen locaties en namen.