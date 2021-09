Weghalen grote grijze kliko moet inwoners van Deurne aanzetten tot beter scheiden van hun afval

DEURNE - Geen grote grijze kliko van 240 liter meer, zodat mensen gedwongen worden hun afval nog beter te scheiden. Het is een van de manieren waarop Deurne de berg restafval wil verkleinen. Ook nieuw is dat snoeiafval vier keer per jaar aan de deur wordt opgehaald.

Het is de gemeente Deurne ernst. Te veel afval gaat de verbrandingsoven in. Terwijl er tussen de troep nog genoeg spullen zitten die op een andere, goedkopere manier verwerkt en hergebruikt kunnen worden. Daar moet de komende drie jaar verandering in komen.

Een inwoner van Deurne biedt per jaar 86 kilo restafval aan (cijfer 2019). Dat is zo'n 25 procent van al het huishoudelijk afval. De gemeente wil dat terugbrengen naar 30 kilo in 2025.

En dat is ook mogelijk, redeneert Deurne. Nog te vaak verdwijnen etensresten in de grijze bak: het gaat om bijna veertig procent van het restafval . Met daarbij nog eens voor tien procent afval dat in de zak voor plastic mag. En tien procent incontinentiemateriaal.

Inzamelpunten voor luiers

Om dat laatste uit de grijze kliko te krijgen, biedt de gemeente vanaf volgend jaar een alternatief. Wegwerpluiers en dergelijke kunnen worden ingeleverd bij speciale inzamelpunten in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en verzorgingshuizen.

Zo'n 17 procent van de huishoudens in Deurne heeft een grote, grijze kliko van 240 liter. Die moeten overstappen op een exemplaar van 140 of 80 liter. Er gaat ook iets veranderen in het ophaalschema. Nu worden de grijze kliko's één keer in de vier weken geleegd, maar in de zomer is dat elke twee weken. Die extra rondes in juli en augustus verdwijnen. Dus het hele jaar door geldt vanaf dan een frequentie van vier weken.

Snoeiafval gratis opgehaald

Snoeiafval verdwijnt vaak in de groene bak. Dat is zonde, aldus de gemeente. Want apart verwerken van takken en bladeren is goedkoper. Daarom wordt vanaf 2022 vier keer per jaar (voorjaar en najaar) aan huis snoeiafval opgehaald. Twee keer in het voorjaar, twee keer in het najaar. Inwoners kunnen dat gebundeld aan straat zetten, zonder afspraak te maken.

En in het buitengebied wordt voortaan ook gescheiden ingezameld. Dat gebeurt op afroep.

Eigen compostvat

Deurne maakt daarnaast werk van het voorkomen van afval. Zo geeft ze gezinnen korting op de aanschaf van een ‘startpakket’ met wasbare luiers. Verder kan men tegen een lager tarief een eigen compostvat aanschaffen. Om papierverspilling tegen te gaan, wil de gemeente eind 2023 komen met ja/ja-stickers. Alleen met deze sticker op de deur krijgen huishoudens dan nog reclamefolders op de mat.

Al deze maatregelen gaan de Deurnenaar wel wat extra geld kosten: jaarlijks 15 tot 20 euro per huishouden. De politiek heeft met dit plan ingestemd.