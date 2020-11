Wegvallen extra steun baart zorgen in Mariahout

In een brief erkent de gemeente het belang van beide Mariahoutse groepen maar vertaalt dat niet automatisch in een toe te kennen structurele subsidie. Laarbeekse verenigingen en organisaties moeten zo veel mogelijk zelfstandig zijn, is de wens. Er is wel geld beschikbaar voor extra bijdragen maar niet voor de huur van een ruimte in het Dorpshuis, zoals in Mariahout het geval is.

Aantal deelnemers zal afnemen

Een domper, vindt Henk Hulsen, secretaris van Zorg om het Dorp, al had hij er rekening mee gehouden: ,,Ik denk dat het duidelijk is dat wij geen subsidie zullen krijgen. De motivatie van de gemeente snappen we, maar we vinden het erg jammer. Wij zijn nu bang dat het aantal deelnemers zal afnemen. Hierdoor zal bijvoorbeeld het huiskamerconcert voor sommige mensen niet door kunnen gaan. Dit versterkt de eenzaamheid alleen maar meer.‘’

Hulsen voerde namens zijn groep en de handwerkgroep overleg met de gemeente.,,In de verklaring geeft de gemeente aan dat er een eigen bijdrage van leden wordt verwacht. We merken dat dit moeilijker wordt", zegt Hulsen. ,,Eerst kregen we gratis koffie en hoefden we geen huur te betalen. Dat we voortaan een euro moeten neerleggen voor een kop koffie is voor onze leden nog acceptabel, maar ook zelf onze huur betalen betekent dat de eigen bijdrage zal stijgen. En dat wordt wel wat moeilijker.”

Moeizamere tijd

De coronatijd helpt daar niet bij. ,,Voor de handwerkgroep is het momenteel financieel gezien een moeizamere tijd. Daarom vrees ik voor het bestaan van de groep binnen een aantal jaar. Wij als ZOD-bestuur moeten ook besluiten gaan nemen. Het is moeilijk om nu te vergaderen, dus we moeten kijken wat we verder nog kunnen doen. Dat doen we natuurlijk in overleg met de handwerkgroep. Daar kan ik nu niet op vooruit lopen.''

Op 19 november wordt er definitief besloten over (extra) steun maar in Mariahout rekenen ze nergens meer op.