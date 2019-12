Wegversmalling in Bakel verplaatst

BAKEL - De wegversmalling bij Kindcentrum De Bakelaar in de Schoolstraat in Bakel is verplaatst. De vorige versmalling leverde teveel gevaarlijke situaties op.

Om de onveilige verkeerssituatie bij het kindcentrum aan de doorgaande weg richting Deurne aan te pakken, werd vorig jaar in de zomer ter hoogte van de school een wegversmalling aangelegd. Die maatregel werd toen met gemengde gevoelens ontvangen. Zo vreesde raadslid Toon Coopmans uit Bakel dat de versmalling voor ’een brok ellende’ zou gaan zorgen omdat het met name in de spits een stuk lastiger zou zijn om vanuit één van de zijstraten de Schoolstraat in te rijden.

Tijdens een evaluatie van de maatregel gaven omwonenden eerder dit jaar aan dat de versmalling tot gevaarlijke situaties leidde. De gemeente besloot daarom om, in overleg met de politie en Veilig Verkeer Nederland, de versmalling te verwijderen en bij de school andere maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te vergroten.

Opvallende paaltjes

Die maatregelen zijn inmiddels getroffen. Zo zijn er bij de oversteek bij de school opvallende paaltjes geplaatst en is het verkeersplateau voorzien van scheidingsbanden tussen fietspad en rijbaan. Om er voor te zorgen dat er desondanks toch geen weggebruikers zijn die te hard willen rijden, is er op verzoek van de school een nieuwe versmalling aangebracht op de Auerschootseweg, een stukje verderop.

Raadsleden Jan Vroomans (VVD) en Stan van Kollenburg (Sociaal Gemert-Bakel) vroegen zich eerder deze week hardop af of die nieuwe versmalling wel aan de juiste eisen voldoet. Volgens hen is de vier meter brede versmalling te smal voor Bakelse bedrijven als Van den Heuvel Transport, dat gespecialiseerd is in speciaaltransport.

Contact met bedrijf

De gemeente laat weten dat de versmalling voldoet aan de afspraken die met het bedrijf gemaakt zijn. Ook de wegversmalling op de Gemertseweg heeft volgens een gemeentewoordvoerster een breedte van vier meter. ,,We onderhouden contact met de eigenaren van het bedrijf en zoeken afstemming als er maatregelen worden getroffen die anders zijn dan de destijds gemaakte afspraken.”