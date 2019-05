Weijers de dupe van bezuinigingen Someren

SOMEREN - Gemeenschapshuis De Weijers is het eerste kind van de rekening nu de gemeente Someren in financieel zwaar weer zit. De bezuinigingen die nodig zijn op basis van de cijfers in de kadernota 2020 betekenen dat de geplande verbouwing van De Weijers voorlopig niet doorgaat.

Someren zit tot 2023 met een minimaal tekort in de begroting van 1,4 miljoen euro en moet derhalve flink bezuinigen. Deze consequentie voor het wijkhuis in Someren-Noord werd door wethouder Louis Swinkels van Zùmmers Belang CDA in de raad meegedeeld. Eerder had Swinkels samen met collega-wethouder Theo Maas (PvdA Progressief Someren) het bestuur van gemeenschapshuis De Weijers ingelicht dat die noodgedwongen even ‘een pas op de plaats’ moet maken. De woordvoerder van het bestuur van De Weijers wilde niet reageren op de slechte tijding.

Rare beslissing

De boodschap viel ook in de Somerense politiek niet bij iedereen goed. Leon van de Moosdijk (Wij zijn Someren VVD) vindt het een rare beslissing. ,,We kunnen toch ook kijken of we besluiten die we het laatste half jaar genomen hebben, kunnen terugdraaien. De Weijers is heel belangrijk voor Someren-Noord en we zijn al zo lang bezig met de plannen om het te verbouwen.”

Het tekort waar Someren mee kampt, is vooral veroorzaakt door de kosten voor de jeugdhulp. Die zijn de afgelopen twee jaar gestegen tot meer dan een miljoen euro en de verwachting is dat het de komende jaren nog flink doorgaat, blijkt uit een presentatie die raadsadviseur Marcel Simons gaf. ,,Someren heeft een eigen beeld dat het een rijke gemeente is, maar niets blijkt minder waar.”

Zuiniger

Simons adviseert de gemeenteraad om twee sporen te bewandelen om te voorkomen dat Someren onder preventief toezicht komt van de provincie. Voor de korte termijn betekent dat: kijken naar het verhogen van de leges en onroerendzaakbelasting en voor de middellange termijn letten op zuiniger gebruik van gebouwen, onderhoud van wegen en beknibbelen op de sociale voorzieningen.

Gevraagd naar ideeën om geld te besparen opperde Bart de Groot van Gemeenschapslijst Someren-Eind te studeren op mogelijkheden om zelf extra inkomsten te genereren. De Groot zelf denkt aan het bouwen van een zonnepanelenpark.