Weinig bewoners, een oude gebouw, kan Huize Witven open blijven?

SOMEREN - De laatste geestelijken genieten er van hun oude dag, net als andere senioren. Maar het gebouw is niet meer van deze tijd. Daarom denkt Stichting Land van Horne er over na of Huize Witven in Someren nog wel open moet blijven.

Huize Witven telt nog maar 25 bewoners, onder wie tien zusters. ,,Acht Augustinessen en twee eenlingen”, aldus een woordvoerder van Land van Horne. Hij benadrukt dat over sluiting van deze locatie alleen intern is gesproken. Het wil helemaal niet zeggen dat het zo ver komt. ,,Het is een voorgenomen besluit. We zitten in een vroeg stadium: verschillende mensen moeten daar nog hun zegje over doen. Denk bijvoorbeeld de cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van bestuur.”

Worst

De laatste der Clarissen in de regio zaten nog lang in Huize Witven. Voor de organisaties van de Kasteeltuinconcerten in Helmond en de Kennedymars in Someren reden om hen te bezoeken met een schaal worst. Met het verzoek of de zusters wilden bidden voor mooie weer tijdens deze evenementen. Een oud gebruik.

Het aantal religieuzen nam af en begin deze eeuw kregen ook niet-religieuzen een plekje in dit door groen omgeven complex. Sinds 2005 hoort huize Witven bij Land van Horne. Die houdt regelmatig al zijn achttien zorglocaties tegen het licht, zegt de woordvoerder. ,,We maken langetermijn-huisvestingsplannen. Daarin staat wat er de komende vier jaar moet gebeuren om alles actueel en modern te houden.”

Goede zorg

Daarbij wordt de vraag gesteld of een gebouw nog voldoet en van deze tijd is. ,,We hebben enkele locaties die voortkomen uit kloosters, zoals bij Witven. De kamers daarin hebben een ander formaat dan die in moderne complexen en de onderhoudskosten zijn groter. Het belangrijkste is of je goede zorg kunt verlenen.”

Voor Huize Witven geldt dat het een oud gebouw is waar steeds minder mensen wonen. Wanneer er een besluit over de toekomst van deze locatie valt, is volgens de zegsman nog niet aan te geven.