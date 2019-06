Weinig deelnemers bij Fiets 'm erin in Ommel halen droog de overkant

Speciaal voor de gelegenheid heeft carnavalsgroep de r'Ommelpotters een zwembad gebouwd op het Onze Lieve Vrouweplein met verwarmd en gecertificeerd drinkwater (zo'n 140.000 liter). "We kwamen erachter dat wat wij wilden nog nooit gedaan was. Fiets 'm erin wordt vaak georganiseerd over diep water als een kanaal, dus we hebben goed moeten kijken naar hoe diep het water minimaal moest zijn", vertelt René van Kralingen, een van de organisatoren. Het resultaat is een zwembad voor één dag dat in de pauzes door alle kinderen werd gebruikt voor skippybal- en spettergevechten.