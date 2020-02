Weinig over oude Mercedes en caravans in Someren na uitslaande brand

Jubilerend Musical Voices uit Neerkant legt de lat hoog

27 februari NEERKANT - Het begon met een jongerenkoor van zo’n twintig meisjes die maandelijks een kerkdienst in Neerkant opluisterden. Nu, veertig jaar later, staat er een gemêleerd gezelschap van vijftig mannen en vrouwen, plus een combo van vier muzikanten.