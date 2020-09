Wekelijks uurtje naaktzwemmen in Someren: Proef bij zwemschool De Abeel

Marathon­zit­ting Raad van State over Leegveld: Het gevoel er niet toe te doen

9:28 DEN HAAG - De Raad van State behandelde dinsdag 35 beroepen tegen de plannen voor Leegveld in de Peel. De onzekerheid over de toekomst is groot, het vertrouwen in provincie en waterschap laag. Woensdag volgt nog een dag in Den Haag.