Wel geld, geen vertrouwen in de Peel; balans brengen tussen natuur en landbouw is een beladen proces

Zittend aan de keukentafel wijst Jos Leenders in zuidoostelijke richting. Zijn boerderij aan de Bosweg in Asten-Heusden staat op dik drie kilometer van de Peelgrens, maar de percelen van een akkerbouwer liggen altijd over een groot gebied verspreid. Leenders heeft zo’n twintig hectare grond in de zogenoemde bufferzone van het natuurgebied; daar in de verte, pal tegen de rand van de Groote Peel.