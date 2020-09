Wel kijkers, maar (nog) geen kopers voor Hippisch Centrum Deurne

Zoete aardappel: tropisch gewas met potentie als Brabants streekpro­duct

25 september AARLE-RIXTEL - De zoete aardappel is in Nederlandse supermarkten en restaurants aan een gestage opmars bezig. Lokale telers zijn er echter nog maar weinig. Terwijl Pieter en Maria Verschure uit Aarle-Rixtel, pioniers van het eerste uur, best kansen zien. Als consument en industrie meewerken, tenminste.