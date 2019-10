Wel met krukken, maar geen watjes: PSV amputatieteam geeft valide spelers voetballes in Someren-Eind

SOMEREN-EIND - Het was zondag een speciaal schouwspel op sportpark De Heikampen in Someren-Eind, tussen voetballers met twee armen en benen en voetballers die juist een arm of been misten. SSE tegen het PSV Foundation Amputatieteam en het werd allesbehalve een makkie.