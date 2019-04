Wel of geen nieuw logo voor Deurne?

Het was één van de vragen die woensdagavond tijdens de meedenkbijeenkomst in het gemeentehuis werd gesteld. Alle inwoners, ruim 32.000, waren via (social) media uitgenodigd om hun mening te geven. Slechts zeven kwamen opdagen. Dat de huisstijl van de gemeente de burgers niet boeit, was dus de eerste conclusie van de avond. Of zoals één van de aanwezigen het verwoordde: ,,Het logo zal veel mensen een worst wezen. Ze zien niet eens wat het voorstelt."

Burgerinitiatief

Voor Jochem Aarts en Cees van den Broek is dat juist een reden om het logo, dat sinds 1992 gehanteerd wordt, te veranderen. De Deurnenaren stonden twee jaar geleden onder de logovlag voor het gemeentehuis en zeiden tegen de burgemeester: ,,Dit logo kan toch niet meer?" Waarop Mak antwoordde: ,,Dan moet je er werk van maken." Zo ontstond een burgerinitiatief om het logo te vervangen. Binnen een dag haalden de twee 600 handtekeningen op, de teller staat nu op 1000. Van den Broek: ,,Het liefst zouden we het wapen van de familie Van Doorne erin terug willen zien of de heilige Willibrordus, maar één ding staat vast: we willen naar een logo met bravoure, iets waarop je trots kunt zijn. Waarvan mensen een sticker op hun autoruit willen plakken."

Voor de gemeente was het burgerinitiatief aanleiding om uit te zoeken of er draagvlak is voor een nieuw logo. Student Maarten Smets, zelf ook Deurnenaar, ging aan de slag met een haalbaarheidsstudie. Tijdens de bijeenkomst presenteerde hij enkele resultaten hiervan. Van de 541 respondenten antwoordde 47 procent 'nee' op de vraag of het logo vervangen mag worden. Drieënveertig procent vindt van wel. De nee-stemmers gaven als meest voorkomende reden op dat ze vinden dat dit onnodige kosten met zich meebrengt.

Sociale gezicht

Daar waren twee inwoners die wel de moeite hadden genomen 'mee te denken' het mee eens. ,,Ik ben hier gekomen omdat ik vind dat het geld besteed moet worden aan de burgers en aan het sociale gezicht van Deurne. Niet aan het uiterlijk. Straks komt er ook al een nieuw gemeentehuis. Dat is alleen maar buitenkant", zei een mevrouw. Volgens een andere aanwezige komt er nog een aspect bij kijken. ,,De kosten wegen zwaar bij de keuze voor 'ja' of 'nee'. Het maakt voor mensen verschil of we er bijvoorbeeld 50.000 of 100.000 euro aan besteden. Het is tenslotte geld van de samenleving."