Wens Someren voor meer toeristen mag niet ten koste van natuur gaan; ‘Voor massa is kassa moeten ze bij de buren zijn’

In heel Nederland wordt de komende jaren een enorme groei in de toeristische sector verwacht en daar wil Someren ook een graantje van meepikken. Uit de eigen plannen blijkt echter wel dat er nog een behoorlijke inhaalslag te maken is.

Zo ontbreekt er voldoende aanbod voor toeristen. Ook laat de onderlinge samenwerking en verbinding in de recreatiesector nog wel te wensen over. Als dit allemaal verbetert ligt er een stevige basis voor de komende jaren.

Nabij de Heihorsten

In de vergadering van de commissie Ruimte bleek donderdagavond dat vooral het westelijk buitengebied, nabij De Heihorsten, voor potentiële ondernemers interessant is. Daar sluiten de fracties zich volledig bij aan maar wel op de voorwaarde dat ‘dit nooit ten koste mag gaan van de natuur’, zoals onder andere burgercommissieleden Rick Krosenbrink (CDA) en Stef Kornuijt (Gemeenschapslijst) stelden.

Het antwoord van wethouder Louis Swinkels stemde de twee tevreden. ,,Uiteraard is het heel belangrijk dat de natuur in tact blijft, voor Massa is Kassa moeten ze bij de buren zijn,” zei hij. De wethouder beleefde een tamelijk rustige avond en hoorde dat alle partijen de visie vooral ‘ambitieus’ vinden. Naast het behoud van de natuur is ‘inclusiviteit’ een belangrijke pijler: voor mensen met een beperking moet alles goed toegankelijk zijn.

Luisteren naar hun wensen

Het advies van de commissie is sowieso om met de burgers in gesprek te gaan. ,,Jullie stellen dat toeristen een gebied bezoeken en niet een gemeente, maar deze mensen wonen in dat gebied én in de gemeente,” stelde Krosenbrink. Daarmee doelde hij op het feit dat uit onderzoek blijkt dat ruim zeventig procent van de bezoekers uit de regio komt. ,,We moeten luisteren naar hun wensen.”

Dat de gemeente Someren niet een typische A-locatie is voor toeristen, deert niet volgens Jules Klessens: ,,Wij zijn heel anders dan een Amsterdam of Zuid-Limburg, daar is vooral massatoerisme, dat moeten wij niet willen.” In de ogen van de fractievoorzitter van Wij zijn Someren/VVD is het buitengebied zo aantrekkelijk dat het zichzelf makkelijk verkoopt aan geïnteresseerde ondernemers. Hij vroeg zich wel af waarom de focus steeds op de samenwerking met De Peel ligt. ,,We liggen ingeklemd tussen De Peel en De Strabrechtse Heide, zoek met die laatste ook eens samenwerking.” Volgens Swinkels wordt dat onderzocht.