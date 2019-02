Wens zoon in vervulling na trouwen met moeder: ‘Omdat ze de allerliefste is’

Geweerde carnavals­wa­gen van Bavaria­krat­ten mag nu toch meerijden met de optocht in Venray

27 februari OIRLO/LIESHOUT - Even leek het erop dat al het harde werk voor niets was geweest. De carnavalswagen van BC de Brouwerij uit het Limburgse Oirlo is gebouwd van ruim duizend Bavariakratten en mocht om die reden niet meerijden met de grote optocht in Venray, aankomende maandag. Reclame maken mag daar namelijk niet. Maar gelukkig is de oplossing snel gevonden.