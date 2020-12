Wereldse gerechten uit Gemert: ‘Bij Wereldkeuken koken vrouwen hun eigen favoriete gerechten uit hun moederland’

,,Hoe bijzonder is dat? In een dorp als Gemert kun je Nepalees eten bestellen, Afghaans of Afrikaans. Voor nog geen tientje per persoon.” Tanja van Stiphout zegt het vol trots. Vorig jaar mei startte zij een eetgroepje met enkele ‘nieuwe Nederlanders’.

,,Vrouwen met een verhaal. Afkomstig uit een ander land hebben zij huis en haard achter gelaten vanwege oorlog, de liefde of economie. Bij Wereldkeuken koken ze hun eigen favoriete gerechten uit hun moederland. Als eerbetoon aan waar zij vandaan komen en in herinnering aan wat zij achterlieten. Daarom wilde ik dit ook alleen met vrouwen doen. Op wereldschaal zijn ze toch heel vaak achtergesteld.”

Ontmoeten is er een vrolijke vanzelfsprekendheid

De opzet brengt veel verschillende werelden samen en ontmoeten is er een vrolijke vanzelfsprekendheid. In eerste instantie werd er afwisselend door de tien vrouwen van de groep voor elkaar gekookt. ,,Maar we hadden hier een prachtig restaurant dus één en één was drie. Er is een werkgroepje gevormd waar ook twee dorpsondersteuners inzitten. Daarmee zijn we restaurantavonden gaan organiseren”, legt Van Stiphout uit.

Bezoekers reserveerden geen tafel maar een stoel en ze aten aan lange tafels om zo kennis te maken met en te leren van andere culturen. De vrouwen kookten en serveerden een driegangenmenu dat toen 17,50 euro kostte. De restaurantavonden liepen meteen als een speer. ,,Daarbij was het belangrijk om het toegankelijk te houden voor veel mensen en iedereen een kans te geven. Het reserveersysteem regelt dat goed,” aldus Van Stiphout.

Vanaf oktober afhalen

Maar toen kwam corona en lag het stil. Vanaf begin oktober is gestart met een afhaalconstructie en die tweegangenmaaltijd kost 8,50 euro per persoon. ,,Als we straks weer kunnen opstarten in het restaurant, gaan we een all-in prijs hanteren van 25 euro inclusief twee drankjes.” Van Stiphout gaat verder: ,,Gemert herbergt maar liefst negentig nationaliteiten. De zeventien vrouwen die in onze groep koken zijn afkomstig uit elf landen en ze kunnen allemaal goed koken.”

Een van hen is Ragin Sohbat uit Afghanistan: ,,Als kind wilde ik al een restaurant. Voor veel mensen koken was altijd een droom. Het is mijn hobby. Ik vind het leuk dat mensen het eten uit Afghanistan leren kennen en het is een eer voor mij om voor hen te koken.”

Koken voor 120 mensen

Lalita Bisai uit Suriname is ook heel blij met de kookgroep. ,,Ik heb thuis altijd gekookt voor ons grote gezin en daardoor kan ik het ook goed. Er is nog nooit iets mislukt. De laatste keer heb ik voor 120 mensen gekookt. Het is erg leuk om de mensen hier te leren kennen en we krijgen veel complimenten. Dat motiveert heel erg.”

Juna Karki uit Nepal heeft in deze groep nog maar een keer gekookt. ,,Ik had momo klaargemaakt (een soort dumplings, red.) maar dat is in grote hoeveelheden erg lastig. Je doet alles met de hand en dat is veel knutselwerk.”

In december kiest zij daarom toch maar voor iets anders. Dan zijn er drie maandagen om af te halen, 7, 14 en 28 december. De vrouwen die koken zouden het liefst nog meer avonden organiseren omdat er heel veel belangstelling is, ook nu voor het afhalen.

Info: wereldkeukengemert.nl