Werk in de zorg is meer dan een bil wassen of een wond verzorgen

Gerda Melis begon zelf als 18-jarige ziekenverzorgende toen Ruijschenbergh in Gemert nog een bejaardenhuis was. ,,Er was nog volop personeel. De ouderen die binnenkwamen waren best nog fit, maar kregen het thuis niet meer geregeld met bijvoorbeeld hun grote tuin. Ze pasten zelfs vaak nog op hun kleinkinderen. Soms waren ze heel onverzorgd, met nagels waar je over struikelde en een badkuip die ze nog nooit gezien hadden.”