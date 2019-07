Werk van 2 vrouwen uit Deurne uit meer dan 8000 deelnemers geselecteerd: 'Whooo... mijn Rembrandt hangt in het Rijksmuseum'

DEURNE - De droom van zowat iedere schilder is voor twee Deurnese kunstenaars onlangs uitgekomen. Werk van Emelie Jegerings en Nicolette Steeghs van der Riet is de hele zomer te zien in de expositie 'Lang Leve Rembrandt' in het Rijksmuseum.

Ze moeten er nog altijd van bijkomen, Emelie Jegerings en Nicolette Steeghs van der Riet uit Deurne. De twee kunstenaars zijn uit 8.390 inzenders uit 95 landen geselecteerd om hun schilderijen te exposeren in het Rijksmuseum. Het Amsterdamse museum riep in het kader van het Jaar van Rembrandt alle kunstenaars uit de hele wereld op om werk geïnspireerd op Rembrandt in te sturen. Uiteindelijk haalden 563 inzenders de eindstreep. Hun werk is van 15 juli - de verjaardag van Rembrandt - tot en met 15 september te zien tijdens Lang Leve Rembrandt.

De jongste deelnemer is vier, de oudste is in de negentig en ze komen uit alle windrichtingen. Ook deze regio is goed vertegenwoordigd, met onder meer leerlingen Ize Arts en Melfi van den Broek van het Commanderij College uit Gemert en Rosa Reekers van het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven.

Als het aan de Deurnese kunstenaars zelf had gelegen, hadden ze waarschijnlijk niet in het rijtje van 563 gestaan. Ze moesten alle twee overgehaald worden door hun omgeving. Na herhaaldelijk aandringen van haar man trok Nicolette Steeghs van der Riet (61) pas op het allerlaatste moment de stoute schoenen aan. ,,Ik dacht: er doen zo veel mensen mee die veel beter zijn dan ik, daar kan ik nooit tegenop. Toen mijn man de mail voorlas waarin ze vertelden dat ik door was, zei ik meteen: doe niet zo flauw! Ik dacht dat hij een grap maakte. Niet dus." Inmiddels hangt haar eigen versie van een zelfportret van Rembrandt al in het 'Rijks'. ,,Ik heb het in 2017 gemaakt. Ja, dat vond ik heel erg moeilijk. De opbouw van de lichtinval is echt een uitdaging."

Ondertussen wordt ze bedolven onder de complimenten. ,,Iedereen is trots, mijn kinderen zeggen overal: ons mam hangt in het Rijksmuseum! Mijn vader zou ook trots zijn geweest. Hij was ook schilder."