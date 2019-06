Werkdagen van 12 uur en hongerloontje: misstanden bij aspergekweker in de Peel

Tijdens een inspectie waren 23 arbeidsmigranten aan het werk. Zij verklaarden zeven dagen per week te werken van 07.00 uur tot een uur of 18.00 uur, 19.00 uur. Gemiddeld steken ze zo’n 50 tot 70 kilo asperges per dag, waarvoor ze 55 cent per kilo voor krijgen. ,,Deze manier van betalen is verboden’', meldt het ministerie.