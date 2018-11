Werkgroep Behoud de Peel in Deurne: stikstofbeleid moet anders

Natuurlijk, Werkgroep Behoud de Peel is blij met het ‘vernietigende’ oordeel van de Europese Hof van Justitie over de Nederlandse stikstofregels. Die zullen een stuk strenger worden en dat is precies waar de werkgroep al zo lang voor vecht. ,,Maar ik zeg er meteen bij dat het eigenlijk idioot is dat het zo lang moet duren”, zegt voorzitter Wim van Opbergen. ,,Al sinds 1980 zijn we hiermee bezig. Betogen we dat een verdere toename van de ammoniakuitstoot niet zomaar moet kunnen. Keer op keer is dit soort kritische geluiden genegeerd. Maar nu zal het beleid toch echt anders moeten.”