Werkstraf geëist voor dodelijke aanrijding in Gemert

Inloophuis voor jongeren in geest van MH17-slachtof­fer Nicole Martens uit Neerkant

9:16 BRASSCHAAT/GOES/NEERKANT - 'Uit iets vreselijks kan iets moois voortkomen." Marja de Pundert vat haar verhaal in één zin samen. Ze was hartsvriendin van Nicole Martens uit Neerkant, die met haar man Jeroen Wals en hun kinderen Brett, Jinte, Amèl en Solenn om het leven kwam bij de MH17-ramp. De ideeën van Nicole, de manier waarop ze in het leven stond, leven voort in het TEJO-huis in Goes, dat door Marja is opgezet.