Wetenschap geeft familie Konings uit Beek en Donk een beetje hoop na zware coronatijden

Rechter keurt ook tweede sloop op Rooye Asch goed

25 juli DEN HAAG/HANDEL - De Raad van State is het opnieuw geheel eens met de gemeente Gemert-Bakel over de sloop van in dit geval een te grote recreatiewoning op recreatiepark De Rooye Asch in Handel. Medio juni kon ook de aanbouw van een stacaravan op het park niet door de beugel, vond de hoogste bestuursrechter.