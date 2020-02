Wetenschappers in Peel voorkomen hogere kosten jeugdzorg

Someren investeert het komend jaar dertigduizend euro in gedragswetenschapper Elian Hellebrekers. Zij ondersteunt een tiental jeugd- en gezinscoaches die in huis komen bij gezinnen met uiteenlopende problemen. Tegelijkertijd is er de wens om dat netwerk binnen de Peel uit te breiden. Someren werkt op jeugdzaken al samen met Asten en Laarbeek, maar kijkt voor dit thema nu ook naar de overige gemeenten in deze contreien.