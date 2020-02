Wethouder Asten: snel oplossing zoeken voor onverkoopbaar huis

John Bankers beoogde wethouder Asten

11:40 ASTEN - John Bankers is de beoogde nieuwe wethouder voor het CDA in Asten. Hij moet in april Theo Martens opvolgen. Zijn voordracht door het partijbestuur moet dinsdag nog wel goedgekeurd worden door de leden. Bankers reageert daarom nog wat terughoudend op het nieuws. Hij wil eerst de goedkeuring van zijn partijgenoten en de gemeenteraad in april. ,,Ik heb ambities in het openbaar bestuur. Dit is een mooie stap om te zetten”, zegt hij.