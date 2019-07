Wethouder Gemert-Bakel overleeft motie van wantrouwen; raad kiest voor renovatie Fitland-bad

Wish Outdoor verwacht 60.000 bezoekers in Beek en Donk: ‘We beginnen elk jaar opnieuw’

19:30 BEEK EN DONK - Op de steeds drukker wordende festivalkalender is Wish Outdoor in Beek en Donk een vaste waarde. Vanaf vrijdag, komen er weer 60.000 bezoekers naar het festivalterrein aan de Lekerstraat. ,,Je moet jezelf continu de vraag stellen, hoe blijven we verrassen.”