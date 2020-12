Wethouder Guido Schoolmeesters overleeft motie van afkeuring in Somerense raad

Deze beschuldigingen schoten de overige raadsleden in het verkeerde keelgat. Als reactie stelde Marco Stolwijk (Lijst Someren-Heide) dat hij de toon van de vraagstellingen hekelde. Bart de Groot van Gemeenschapslijst Someren-Eind distantieerde zich van de vragen: ,,Het zegt meer over de persoon die de vragen stelt: zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten.” In de tweede termijn ging Klessens verder: ,,Sommige raadsleden houden zich van de domme of zijn gewoon dom. Het zegt veel over hoe de raad voor haar burgers opkomt.”