Wethouder Joan Briels Laarbeek aan kabinet: 'Doe Wmo dan lekker zelf’

Overval­golf schokt Beek en Donk

12:11 Dinsdagnacht was er voor de vierde keer in dik twee weken tijd een gewapende overval in Beek en Donk en Aarle-Rixtel (1x). Slachtoffers dit keer: een bejaard echtpaar. In korte tijd zijn er nu evenveel gewapende overvallen gepleegd in Beek en Donk als de afgelopen twaalf jaar bij elkaar. Burgemeester Frank van der Meijden voerde direct spoedberaad. ,,Dit is onacceptabel.”