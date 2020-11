Wethouder Laarbeek: ‘Meer initiatieven voor tiny houses welkom’

Tiny houses halen druk van Aarlese ketel

8 augustus AARLE-RIXTEL - Noodgedwongen woont Johan van Bakel (36) al een jaar bij zijn ouders in Aarle-Rixtel. Na de plotselinge verkoop van zijn particuliere huurwoning heeft hij het weliswaar fijn bij pa en ma, maar de situatie is verre van optimaal. De alleenstaande Aarlenaar vindt dat haast gemaakt moet worden met woningbouw in het dorp. Een mogelijke oplossing draagt hij nu zelf aan: plaats tiny houses. ,,Binnen drie maanden kunnen er meerdere kleine woningen staan. De behoefte onder alleenstaanden en spoedzoekers in het dorp is erg groot!"