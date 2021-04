Wethouder Louis Swinkels over ophef Steemertseweg in Lierop: ‘Is een erfenis die op een ander lijstje stond’

Walter uit Someren bemiddelt tussen politie en demonstre­ren­de boeren: ‘Ik zorg ervoor dat het niet uit de hand loopt’

10 april Hij is een Helmonder in hart en nieren en vond de liefde in Someren. Hij leeft op van zijn blaaskapel, is altijd in voor een feestje. Werkte jarenlang als bedrijfsleider voor Aldi en schoolde zich om tot handelaar in maiszaden. Maar boven alles kan Walter Joosten (58) niet tegen onrecht. Kom je aan de boeren, dan kom je aan hem. Hij sloot zich niet voor niets aan bij Farmers Defence Force.