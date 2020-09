Wethouder Wilmie Steeghs: ‘Het is een enorme puzzel’

Dat stelt wethouder Wilmie Steeghs (Dorpspartij, sociaal domein) in reactie op de onrust die de afgelopen maanden in Gemert-Bakel is ontstaan in het sociaal domein, de overkoepelende term voor de zorg- en welzijnstaken die door gemeenten worden uitgevoerd. Volgens Steeghs heeft Gemert-Bakel ‘zeker niet’ de intentie om aan de onafhankelijkheid van bijvoorbeeld jongerenwerkers of maatschappelijk werkers te tornen.