Wethouder ziet complex Speelheuvelstraat wel zitten

Video Bever duikt ook op in Milheeze

14:09 MILHEEZE - Bij de Snelle Loop, een beekje dat ook door Milheeze stroomt, is deze zwemmende bever op camerabeelden vastgelegd. Het filmpje is gemaakt door Joop van de Laak uit Milheeze. Vorige week werd in het Leenderbos een knagende bever gefilmd.