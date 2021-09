Wethouders: Bouwoffensief in Gemert-Bakel

Deurnenaar Daan in slechte film beland na verdwij­ning maquette World Trade Centre net voor 9-11: ‘Ik voel me bestolen’

11 september DEURNE - Hij had zaterdag moeten schitteren in New York. Exact twintig jaar na de aanslagen op het World Trade Centre is echter onduidelijk waar in Amerika de grote WTC-maquette van Deurnenaar Daan van der Steijn staat. Via advocaten hoopt hij zijn levenswerk terug te krijgen.