Wethouders Helm Verhees: ‘Deur staat open voor Zeilberg’

Zeilberg is het wachten beu. Verschillende plannen voor een nieuwe gymzaal werden afgewezen, onder andere vanwege de kosten. De bijdrage van de gemeente voor groot onderhoud van Den Draai staat sinds anderhalf jaar in de wacht omdat er nog geen ei is gelegd over de mogelijke bouw van een gymzaal in Den Draai. Een bijeenkomst met de gemeente van vorige week maakte de verhoudingen er niet beter op. Ambtenaren kondigden aan dat er andere plannen gemaakt moeten worden. Het bestuur van Den Draai luidde daarop de noodklok. De gemeente heeft tot donderdag om te vertellen wanneer het onderhoudsgeld beschikbaar is, anders is het volgens het bestuur onverantwoord om Den Draai open te houden.